В США создали twitter-бота, который может отслеживать лесные пожары

Разработчики из компании Descartes Labs, специализирующейся на спутниковой съемке и обработке снимков, создали twitter-бота, который позволяет любому отслеживать распространение пожаров в США.

Он автоматически отслеживает сообщения о пожарах по сервису InciWeb, который собирает информацию о стихийных бедствиях. После этого бот отбирает снимки соответствующей области из базы снимков спутника GOES 16. Это исследовательский спутник, находящийся на геостационарной орбите над западным полушарием Земли и каждые пять минут передает снимки ее поверхности в нескольких диапазонах, в частности видимом и инфракрасном с разрешением до 0,5 километров на пиксель.

Затем он создает анимацию, состоящую из пары снимков в видимом и инфракрасном диапазонах, сделанных в течение последних шести часов, а также накладывает на территорию основные автомобильные трассы региона, границы и другие данные. Он автоматически добавляет к записям хэштеги и публикует их каждые шесть часов. Стоит отметить, что во время масштабного лесного пожара важны не только меры по ее устранению, но и отслеживание распространения огня для того, чтобы своевременно проводить эвакуацию из потенциально опасных районов и перебрасывать пожарные расчеты к наиболее интенсивным областям пожара.

Как сообщал УНН, Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов.