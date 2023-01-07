У США схвалили новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) в п'ятницю схвалило довгоочікуваний новий препарат, призначений для уповільнення зниження когнітивних функцій у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, пише УНН з посиланням на Medical Xpress.
Деталі
Схвалення FDA препарату Leqembi, також відомого як леканемаб, було отримано через кілька днів після того, як агентство піддалося різкій критиці у звіті Конгресу США за схвалення інших ліків від хвороби Альцгеймера, Aduhelm.
Попередні дані дослідження препарату Leqembi були опубліковані у вересні та показали, що він уповільнює зниження когнітивних функцій у пацієнтів із хворобою Альцгеймера на 27 відсотків за 18-місячний період.
Leqembi і Aduhelm "являють собою важливе досягнення в боротьбі, що триває, за ефективне лікування хвороби Альцгеймера", йдеться в заяві FDA.
Обидва препарати були схвалені FDA у межах прискореного процесу, що дозволяє регулятору прискорювати схвалення препаратів для лікування серйозних захворювань, коли існує незадоволена медична потреба.
Доповнення
Торік FDA вперше за останні 20 років схвалило препарат від хвороби Альцгеймера, яка вважається невиліковною - адуканумаб.