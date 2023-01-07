В США одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило долгожданный новый препарат, предназначенный для замедления снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера, пишет УНН со ссылкой на Medical Xpress.
Детали
Одобрение FDA препарата Leqembi, также известного как леканемаб, было получено через несколько дней после того, как агентство подверглось резкой критике в отчете Конгресса США за одобрение другого лекарства от болезни Альцгеймера, Aduhelm.
Предварительные данные исследования препарата Leqembi были опубликованы в сентябре и показали, что он замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера на 27 процентов за 18-месячный период.
Leqembi и Aduhelm "представляют собой важное достижение в продолжающейся борьбе за эффективное лечение болезни Альцгеймера", говорится в заявлении FDA.
Оба препарата были одобрены FDA в рамках ускоренного процесса, позволяющего регулятору ускорять одобрение препаратов для лечения серьезных заболеваний, когда существует неудовлетворенная медицинская потребность.
Дополнение
В прошлом году FDA впервые за последние 20 лет одобрило препарат от болезни Альцгеймера, которая считается неизлечимой - адуканумаб.