В США одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Детали

Одобрение FDA препарата Leqembi, также известного как леканемаб, было получено через несколько дней после того, как агентство подверглось резкой критике в отчете Конгресса США за одобрение другого лекарства от болезни Альцгеймера, Aduhelm.

Предварительные данные исследования препарата Leqembi были опубликованы в сентябре и показали, что он замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера на 27 процентов за 18-месячный период.

Leqembi и Aduhelm "представляют собой важное достижение в продолжающейся борьбе за эффективное лечение болезни Альцгеймера", говорится в заявлении FDA.

Оба препарата были одобрены FDA в рамках ускоренного процесса, позволяющего регулятору ускорять одобрение препаратов для лечения серьезных заболеваний, когда существует неудовлетворенная медицинская потребность.

Дополнение

В прошлом году FDA впервые за последние 20 лет одобрило препарат от болезни Альцгеймера, которая считается неизлечимой - адуканумаб.