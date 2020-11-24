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У США розпочався процес передачі влади Байдену

У США розпочався процес передачі влади Байдену

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Управління службою громадського призначення дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління США, повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

Зазначається, що Управління службою громадського призначення США повідомило обраного президента Джо Байдена про те, що адміністрація Дональда Трампа готова почати формальний процес передачі влади.

Письмо стало першим кроком, домовленим адміністрацією Білого дому, більш ніж через дві неділі після того, як Джо Байден був оголошений ЗМІ переможцем на виборах.

Емілі Мерфі заявила, що Білий дім не тиснув на неї з метою передачі формальної передачі влади.

“Знайте, що я прийшла до свого рішення незалежно, на основі закону та іменованих фактів. На мене ніколи не виявлялося прямо або частково давлення зі сторін якого-небудь державного обличчя виконавчої влади, включаючи тих, хто працює в Білому домі або в Управлінні громадського призначення”, — заявила Мерфі.

Проте президент США Дональд Трамп у своєму Twitter заявив, що на Емілі Мерфі тиснули.

“Я хочу подякувати Емілі Мерфі з GSA за непохитну відданість і відданість нашій країні. Її переслідували, погрожували та знущалися — і я не хочу, щоб це траплялося з нею, її родиною або працівниками GSA. Наша справа настійно триває, ми будемо продовжувати хороше... бийтеся, і я вірю, що ми переможемо! Тим не менше, в найкращих інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що потрібно зробити щодо початкових протоколів, і наказав моїй команді зробити те саме”, — написав Трамп.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

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