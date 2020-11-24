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В США начался процесс передачи власти Байдена

В США начался процесс передачи власти Байдена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Управление службой общественного назначения позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления в США, сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

Отмечается, что Управление службой общественного назначения США оповестило избранного президента Джо Байдена о том, что администрация Дональда Трампа готова начать формальный процесс передачи власти.

Письмо стало первым шагом, условленным администрацией Белого дома, более чем через две недели после того, как Джо Байден был объявлен СМИ победителем на выборах.

Эмили Мерфи заявила, что Белый дом не давил на нее с целью передачи формальной передачи власти.

“Знайте, что я пришла к своему решению независимо, на основе закона и именуемых фактов. На меня никогда не оказывалось прямо или косвенно давление со сторон какого-либо государственного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в Белом доме или в Управлении общественного назначения”, — заявила Мерфи.

Однако президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что на Эмили Мерфи давили.

“Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA по непоколебимую преданность и верность нашей стране. Ее преследовали, угрожали и издевались — и я не хочу, чтобы это случалось с ней, ее семьей или работниками GSA. Наше дело настоятельно продолжается, мы будем продолжать хорошее... сражайтесь, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что нужно сделать по начальным протоколам, и приказал моей команде сделать то же”, — написал Трамп.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused — and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

... fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

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