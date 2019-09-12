У США розбився літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У штаті Огайо розбився вантажний літак, унаслідок чого загинули дві особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал WTOL.
"Двоє людей загинули внаслідок аварії вантажного літака поблизу летовища Толідо Експрес", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літак врізався у сервісний центр для вантажівок. При цьому він пошкодив кілька транспортних засобів, від удару спалахнула пожежа.
За даними каналу, літак перевозив автозапчастини.
Нагадаємо, під час авіашоу в Канаді розбився літак.