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У США розбився літак, є загиблі

У США розбився літак, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У штаті Огайо розбився вантажний літак, унаслідок чого загинули дві особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал WTOL.

"Двоє людей загинули внаслідок аварії вантажного літака поблизу летовища Толідо Експрес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак врізався у сервісний центр для вантажівок. При цьому він пошкодив кілька транспортних засобів, від удару спалахнула пожежа.

За даними каналу, літак перевозив автозапчастини.

Нагадаємо, під час авіашоу в Канаді розбився літак.

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