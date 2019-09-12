В США разбился самолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В штате Огайо разбился грузовой самолет, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал WTOL.
"Два человека погибли в результате крушения грузового самолета вблизи аэропорта Толидо Экспресс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет врезался в сервисный центр для грузовиков. При этом он повредил несколько транспортных средств, от удара вспыхнул пожар.
По данным канала, самолет перевозил автозапчасти.
Напомним, во время авиашоу в Канаде разбился самолет.