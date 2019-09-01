Во время авиашоу в Канаде разбился самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В канадской провинции Альберта во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.
По словам полицейских, два небольших самолета выполняли воздушные маневры во время ярмарки в городе Смит. Затем один из них исчез, через час обломки самолета обнаружили в восточной части города.
Представитель Совета по безопасности на транспорте Алекс Фурнье сообщил, что разбился Nanchang CJ-6 - учебный самолет с винтовым приводом, построенный в Китае.
По данным Global News, погибшему пилоту было около 40 лет.
Напомним, в Канаде разбился гидросамолет: по меньшей мере четыре человека погибли.