Під час авіашоу в Канаді розбився літак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У канадській провінції Альберта під час авіашоу розбився літак, пілот загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
За словами поліцейських, два невеликі літаки виконували повітряні маневри під час ярмарку в місті Сміт. Потім один із них зник, через годину уламки літака виявили в східній частині міста.
Представник Ради з безпеки на транспорті Алекс Фурньє повідомив, що розбився Nanchang CJ-6 — навчальний літак з гвинтовим приводом, побудований у Китаї.
За даними Global News, загиблому пілоту було близько 40 років.
Нагадаємо, в Канаді розбився гідролітак, щонайменше чотири людини загинули.