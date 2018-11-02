У США помер легендарний радянський штангіст

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У США у віці 62 років помер семиразовий чемпіон світу і п'ятиразовий чемпіон Європи, важкоатлет Юрій Варданян. Про це Tert.am повідомили в міністерстві спорту та у справах молоді Вірменії, передає УНН.