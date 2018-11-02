У США помер легендарний радянський штангіст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У США у віці 62 років помер семиразовий чемпіон світу і п'ятиразовий чемпіон Європи, важкоатлет Юрій Варданян. Про це Tert.am повідомили в міністерстві спорту та у справах молоді Вірменії, передає УНН.
Зараз вирішується питання транспортування його тіла в Єреван.
Довідка УНН. Юрій Варданян народився 13 червня 1956 року в Ленінакане (нині Гюмрі). Почав займатися важкою атлетикою в 1970 році під керівництвом свого дядька Сергія Варданяна. У 1975-1976 роках став чемпіоном світу і Європи серед молоді у ваговій категорії до 75 кг.
З 1977 року входив до складу національної збірної СРСР. Тріумф Юрія Варданяна припав на Олімпійські ігри в Москві. Виступаючи в категорії до 82,5 кг, він виграв золоту медаль, встановив п'ять світових рекордів і першим з середньоваговиків підняв за сумою двох вправ 400 кг.
Нагадаємо, 26 жовтня в Москві помер актор Микола Караченцов. Його поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.