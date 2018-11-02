В США умер легендарный советский штангист

В настоящее время решается вопрос транспортировки его тела в Ереван.

Справка УНН. Юрий Варданян родился 13 июня 1956 года в Ленинакане (ныне Гюмри). Начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1970 году под руководством своего дяди Сергея Варданяна. В 1975–1976 годах стал чемпионом мира и Европы среди молодёжи в весовой категории до 75 кг.

С 1977 года входил в состав национальной сборной СССР. Триумф Юрия Варданяна пришёлся на Олимпийские игры в Москве. Выступая в категории до 82,5 кг, он выиграл золотую медаль, установил пять мировых рекордов и первым из средневесов поднял по сумме двух упражнений 400 кг.

Напомним, 26 октября в Москве скончался актер Николай Караченцов. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.