В США умер легендарный советский штангист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В США в возрасте 62 лет скончался семикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, тяжелоатлет Юрий Варданян. Об этом Tert.am сообщили в министерстве спорта и по делам молодежи Армении, передает УНН.
В настоящее время решается вопрос транспортировки его тела в Ереван.
Справка УНН. Юрий Варданян родился 13 июня 1956 года в Ленинакане (ныне Гюмри). Начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1970 году под руководством своего дяди Сергея Варданяна. В 1975–1976 годах стал чемпионом мира и Европы среди молодёжи в весовой категории до 75 кг.
С 1977 года входил в состав национальной сборной СССР. Триумф Юрия Варданяна пришёлся на Олимпийские игры в Москве. Выступая в категории до 82,5 кг, он выиграл золотую медаль, установил пять мировых рекордов и первым из средневесов поднял по сумме двух упражнений 400 кг.
Напомним, 26 октября в Москве скончался актер Николай Караченцов. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.