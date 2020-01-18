У США по всій країні проходить Жіночий марш

Мітинги проходять у десятках міст, у тому числі і у Вашингтоні, де на перший жіночий марш, який відбувся в січні 2017 року відразу після інавгурації президента Дональда Трампа, зібралися сотні тисяч людей.

"Тисячі марширують у Вашингтоні та по всій країні, об'єднавший проти невпинних зазіхань на наші тіла, наші права, наші спільноти іммігрантів, та нашу планету", - твітує офіційна сторінка маршу.

Жіночий марш від початку був політичним заходом. Три роки тому, під час першого маршу, багато його учасники прийшли на мітинг у в'язаних рожевих шапочках, які стали символом неприйняття Дональда Трампа.

Політика залишалася у центрі усіх наступних маршів, у тому числі, у 2018 році, коли організатори перенесли головний марш у Неваду - штат, вибори в якому мали велике значення для результату проміжних виборів 2018 року. У 2019 марш повернули до Вашингтона, і вшанували на ньому 102 жінок, недавно обраних до складу Палати представників.

"Немає нічого більш потужного, ніж група рішучих сестер, які марширують поруч із своїми рішучими синами, братами, батьками та друзями, захищаючи нашу правду", - заявила з приводу маршу сенаторка-демократ Камала Гарріс.

Нинішня співголова Жіночого маршу Іса Нойола нагадала, що сьогоднішній марш - останній перед виборами президента у 2020 році. У цьому році "у нас є шанс завершити те, що ми почали три роки тому і усунути Трампа з посади", - заявила Нойола.

Між тим окремі прихильники президента США Дональда Трампа назвали критику президента США з боку організаторів та учасників маршу недоречною, протиставивши їй досягнення, які приписують адміністрації Трампа.

"То проти чого виступають учасники Маршу жінок? Безробіття на рівні 3.2%? Оплочуваної відпустки за сімейними обставинами? Того факту, що зараз працює більше жінок, ніж чоловіків? Подвоєння податкового кредиту на дитину? Вони ненавидяться Трампа більше, ніж турбуються про жінок", - твітує Чарлі Кірк, лідер однієї із молодіжних організацій США, які підтримують Дональда Трампа.

Нагадаємо, насильство проти жінок - найпоширеніше порушення прав людини у світі.