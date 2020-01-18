В США по всей стране проходит Женский марш

Митинги проходят в десятках городов, в том числе и в Вашингтоне, где на первый женский марш, который состоялся в январе 2017 года сразу после инаугурации президента Дональда Трампа, собрались сотни тысяч людей.

"Тысячи маршируют в Вашингтоне и по всей стране, объединившись против неустанных посягательств на наши тела, наши права, наши сообщества иммигрантов, и нашу планету", - пишет официальная страница марша в Twitter.

Женский марш изначально был политическим мероприятием. Три года назад, во время первого марша, многие его участники пришли на митинг в вязаных розовых шапочках, которые стали символом неприятия Дональда Трампа.

Политика оставалась в центре всех последующих маршей, в том числе, в 2018 году, когда организаторы перенесли главный марш в Неваду - штат, выборы в котором имели большое значение для исхода промежуточных выборов 2018 года. В 2019 марш вернули в Вашингтон, и отметили на нем 102 женщин, недавно избранных в состав Палаты представителей.

"Нет ничего более мощного, чем группа решительных сестер, которые маршируют рядом со своими решительными сыновьями, братьями, родителями и друзьями, защищая нашу правду", - заявила по поводу марша сенатор-демократ Камала Харрис.

Нынешняя сопредседатель Женского марша Иса Нойола напомнила, что сегодняшний марш - последний перед выборами президента в 2020 году. В этом году "у нас есть шанс завершить то, что мы начали три года назад и устранить Трампа с должности", - заявила Нойола.

Между тем отдельные сторонники президента США Дональда Трампа назвали критику президента США со стороны организаторов и участников марша к месту, противопоставив ей достижения, которые приписывают администрации Трампа.

"Так против чего выступают участники Марша женщин? Безработица на уровне 3.2%? Оплочуванои отпуска по семейным обстоятельствам? Того факта, что сейчас работает больше женщин, чем мужчин? Удвоение налогового кредита на ребенка? Они ненавидяться Трампа больше, чем беспокоятся о женщинах", - написала Чарли Кирк, лидер одной из молодежных организаций США, которые поддерживают Дональда Трампа.

Напомним, насилие против женщин - самое распространенное нарушения прав человека в мире.