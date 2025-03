ООН: Насильство проти жінок - найпоширеніше порушення прав людини у світі

Цифрами в ООН проілюстрували жахливий масштаб порушень — третина всіх жінок та дівчат переживають фізичне, або сексуальне насильство протягом свого життя, половина жінок, яких вбивають у світі, вбивають їх партнери, або сім’я.

Насильство проти жінок більш часто призводить до смерті та недієздатності в репродуктивному віці, ніж рак і є більш поширеною причиною природньої смерті, ніж ДТП та малярія разом, йдеться в повідомленні ООН.

Такий масштаб проблеми “означає, що хтось біля вас. Член сім’ї, співробітниця, подруга, або навіть ви” переживали насильство, — говорить Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції відбулися масові акції проти насильства над жінками

“Сексуальне насильство проти жінок та дівчат зумовлене домінуванням чоловіків впродовж століть”, — говорить посадовець. “Це має змінитись ... тепер”.

Цього року темою 16 днів активізму, присвячених Міжнародному дню боротьби з насильством проти жінок, є “Рівність поколінь проти зґвалтувань”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Брюсселі відбувся марш протесту проти насильства над жінками

З закликом до країн об’єднатись навколо цих зусиль виступив і Державний департамент США.

“Сполучені Штати визнають невід’ємну гідність жінок та дівчат і віддані захисту безпеки жінок та дівчат по всьому світові а також розвиткові їх лідерства в нашому світі”, йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, вчора відзначали День боротьби з насильством проти жінок.

“Together, we can — and must — end rape and sexual assault of all kinds.”



— @antonioguterres on Monday’s International Day to End Violence against Women. https://t.co/bXtTsUS1cv #orangetheworld pic.twitter.com/g2yxCnrxXI

— United Nations (@UN) November 25, 2019