ООН: Насильство проти жінок - найпоширеніше порушення прав людини у світі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі. Про це йдеться в заяві ООН з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, що пройшов 25 листопада, передає УНН.