ООН: Насильство проти жінок - найпоширеніше порушення прав людини у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі. Про це йдеться в заяві ООН з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, що пройшов 25 листопада, передає УНН.
Цифрами в ООН проілюстрували жахливий масштаб порушень — третина всіх жінок та дівчат переживають фізичне, або сексуальне насильство протягом свого життя, половина жінок, яких вбивають у світі, вбивають їх партнери, або сім’я.
Насильство проти жінок більш часто призводить до смерті та недієздатності в репродуктивному віці, ніж рак і є більш поширеною причиною природньої смерті, ніж ДТП та малярія разом, йдеться в повідомленні ООН.
Такий масштаб проблеми “означає, що хтось біля вас. Член сім’ї, співробітниця, подруга, або навіть ви” переживали насильство, — говорить Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
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“Сексуальне насильство проти жінок та дівчат зумовлене домінуванням чоловіків впродовж століть”, — говорить посадовець. “Це має змінитись ... тепер”.
Цього року темою 16 днів активізму, присвячених Міжнародному дню боротьби з насильством проти жінок, є “Рівність поколінь проти зґвалтувань”.
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З закликом до країн об’єднатись навколо цих зусиль виступив і Державний департамент США.
“Сполучені Штати визнають невід’ємну гідність жінок та дівчат і віддані захисту безпеки жінок та дівчат по всьому світові а також розвиткові їх лідерства в нашому світі”, йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.
Нагадаємо, вчора відзначали День боротьби з насильством проти жінок.
“Together, we can — and must — end rape and sexual assault of all kinds.”
— @antonioguterres on Monday’s International Day to End Violence against Women. https://t.co/bXtTsUS1cv #orangetheworld pic.twitter.com/g2yxCnrxXI