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У США підтвердили, що заборона на в'їзд стосується власників "грін-карт" із семи країн

У США підтвердили, що заборона на в'їзд стосується власників "грін-карт" із семи країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Заборона на в’їзд до США жителям семи країн, де більшість складають мусульмани, стосується також і власників “грін-карти” (посвідки на проживання в США), повідомили в американському міністерстві внутрішньої безпеки, передає УНН із посиланням на ВВС.

“Заборону введуть також щодо власників “грін-карти”, — підтвердила представник відомства Джилліан Крістенсен.

Громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі та Судану, у яких є “грін-карта”, виїхавши за межі США, не зможуть повернутися в країну.

Як повідомили ЗМІ у Держдепартаменті США, відомство працює над негайним введенням цієї заборони в дію.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп припинив прийом сирійських біженців у країну на невизначений термін, а також заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн.

Цього тижня ЗМІ вже повідомляли, що крім призупинення програми прийому біженців, передбача.ть ввести мораторій на в’їзд громадян семи мусульманських країн (Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану й Сирії).

У суботу агентства повідомили, що жителі семи країн із переважно мусульманським населенням, щодо яких запроваджується заборона на в’їзд у США, зіткнулися з відмовами під час покупки квитків у США і перельоті до Сполучених Штатів.

ООН і низка європейських країн уже закликали Вашингтон переглянути своє рішення припинити прийом біженців і відмовити жителям Сирії та іншим державам у в’їзді до США.

В указі Д.Трампа про припинення програми прийому біженців зазначають, що США приймуть не більше 50 тисяч біженців у 2017 фінансовому році, а пріоритет віддаватимуть біженцям, яких переслідують за релігійними мотивами.

Як зазначає видання, якщо США будуть приймати біженців, відштовхуючись від їх віросповідання, Вашингтон може порушити міжнародне законодавство. Воно гарантує рівний захист біженців, незалежно від їхньої релігії, національності та раси.

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