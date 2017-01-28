В США подтвердили, что запрет на въезд касается владельцев "грин-карт" из семи стран
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Запрет на въезд в США жителям семи стран, где большинство составляют мусульмане, касается также и владельцев "грин-карты" (вида на жительство в США), сообщили в американском министерстве внутренней безопасности, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Запрет введут также в отношении владельцев "грин-карты", - подтвердила представитель ведомства Джиллиан Кристенсен.
Граждане Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Судана, у которых "грин-карта", выехав за пределы США, не смогут вернуться в страну.
Как сообщили СМИ в Госдепартаменте США, ведомство работает над немедленным введением этого запрета в действие.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп прекратил прием сирийских беженцев в страну на неопределенный срок, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.
На этой неделе СМИ уже сообщали, что кроме приостановления программы приема беженцев, предусмотрено ввести мораторий на въезд граждан семи мусульманских стран (Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии).
В субботу агентства сообщили, что жители семи стран с преимущественно мусульманским населением, в отношении которых вводится запрет на въезд в США, столкнулись с отказами при покупке билетов в США и перелете в США.
ООН и ряд европейских стран уже призвали Вашингтон пересмотреть свое решение прекратить прием беженцев и отказать жителям Сирии и другим во въезде в США.
В указе Д.Трампа о прекращении программы приема беженцев отмечают, что США примут не более 50 тыс. беженцев в 2017 финансовом году, а приоритет будут отдавать беженцам, которых преследуют по религиозным мотивам.
Как отмечает издание, если США будут принимать беженцев, отталкиваясь от их вероисповедания, Вашингтон может нарушить международное законодательство. Оно гарантирует равную защиту беженцев, независимо от их религии, национальности и расы.