У США під час зйомок серіалу "Закон і порядок" застрелили чоловіка

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За даними поліції, Джонні Пісарро знайшли о 5:15 ранку на житловій вулиці у Брукліні з численними вогнепальними пораненнями в голову та шию. Його доставили до лікарні, де лікарі констатували смерть чоловіка.

Наразі поліція проводить розслідування та не публікує інформацію про підозрюваних чи мотиви вбивства. За словами представника NBC, на момент вбивства чоловіка зйомки не велися. Піссаро був членом знімальної групи телесеріалу.

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"Ми були дуже засмучені та шоковані, дізнавшись, що один із членів нашої команди став жертвою злочину і внаслідок цього помер. Ми працюємо з місцевими правоохоронними органами, оскільки вони продовжують розслідування. Наші серця з його родиною та друзями, і ми просимо вас поважати їхнє приватне життя в цей час", - йдеться в в заяві NBC і Universal Television.