В США во время съемок сериала "Закон и порядок" застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Мужчину из Нью-Йорка, работавшего на съемках телесериала "Закон и порядок: организованная преступность", застрелили утром во вторник, 19 июля, перед запланированным началом съемок. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
По данным полиции, Джонни Писарро обнаружили в 5:15 утра на жилой улице в Бруклине с многочисленными огнестрельными ранениями в голову и шею. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть мужчины.
Полиция проводит расследование и не публикует информацию о подозреваемых или мотивах убийства. По словам представителя NBC, на момент убийства мужчины съемки не велись. Писсарро был членом съемочной группы телесериала.
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"Мы были очень расстроены и шокированы, узнав, что один из членов нашей команды стал жертвой преступления и в результате умер. Мы работаем с местными правоохранительными органами, поскольку они продолжают расследование. Наши сердца с его семьей и друзьями, и мы просим вас уважать их частную жизнь в это время", - говорится в заявлении NBC и Universal Television.