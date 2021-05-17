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У США назвали причину загадкового "синдрому Гавани" у чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Найбільш імовірною причиною дивних симптомів, на які скаржилися співробітники американських посольств в останні роки, є спрямовані радіосигнали. Слідчі поліції все ще намагаються визначити, хто або що стоїть за цими дивними інцидентами. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У США назвали причину загадкового "синдрому Гавани" у чиновників

Деталі

Численні джерела повідомляють, що в листопаді 2020 року ці епізоди торкнулися двох посадових осіб Ради національної безпеки: один на наступний день після президентських виборів, а інший - кілька тижнів потому. Невідомі симптоми, які вразили понад 100 американських дипломатів, шпигунів і військ по всій земній кулі відомі як "синдром Гавани".

У розвідувальному співтоваристві до цих пір немає впевненості в тому, що викликає цей дивний набір симптомів нервової системи, і чи можна їх остаточно назвати "атаками". Навіть технологія, яка може викликати такий суперечливий набір симптомів, є предметом суперечок.

Перший інцидент, про який повідомляє CNN, стався після виборів 2020 року, коли чиновник СНБ намагався пройти через неукомплектовані ворота біля еліпса, за словами джерела, безпосередньо обізнаного про інцидент. У цієї людини після зустрічі були лише легкі симптоми, включаючи головний біль і безсоння, які пройшли через тиждень.

Другий чиновник, про чий випадку раніше не повідомлялося, трапився кілька тижнів по тому біля входу на територію Білого дому, повідомили CNN два джерела, знайомих з цим питанням. Джерела повідомили, що у другого чиновника були більш серйозні симптоми і він був настільки хворий, що негайно звернувся за медичною допомогою.

Подвійні інциденти в центрі Вашингтона, поряд з попереднім підозрюваним випадком в північній Вірджинії в 2019 році, викликали побоювання з приводу того, що хвиля епізодів, вперше помічені тільки серед американців за кордоном, тепер все частіше відбувається на території США - і, можливо, навіть у президента США.

Контекст

Ось уже п'ять років дослідники з усіх сил намагаються пояснити дивні події, про які повідомляють американські дипломати та інші державні службовці на Кубі, в Росії, Китаї та інших країнах, - епізоди, які в деяких випадках приводили до хронічних головних болів і травм головного мозку. Жертви повідомляли про раптове запаморочення, головний біль і тиску в голові, що іноді супроводжується "пронизливим спрямованим звуком". Деякі повідомили, що змогли уникнути симптомів, просто перейшовши в іншу кімнату.

Відповідно до недавньої заяви керівників сенатського комітету з розвідки, кількість підозрюваних випадків захворювання у всьому світі зростає. За даними New York Times, за останні п'ять років у всьому світі було зареєстровано понад 130 випадків захворювання, по крайній мірі, один епізод стався за кордоном за останні два тижні.

"Аномальні" порушення здоров'я

Під тиском законодавців і потерпілих адміністрація Байдена різко активізувала свої зусилля по "виявленню причин цих інцидентів, встановлення їх авторства, посилення збору коштів і запобігання" того, що розвідувальне співтовариство тепер називає "аномальними інцидентами зі здоров'ям", - заявив представник.

Жертви страждають безліччю різних симптомів як спочатку, так і з плином часу, і вчені, інженери і медичні експерти розділилися в думках, чи можна пов'язати всі розслідувані випадки з однією причиною.

Уряд успішно ідентифікував і провів аналіз крові, який може вказувати на деякі маркери. Цей тест був одним з діагностичних інструментів, використовуваних в недавніх випадках, коли офіцери розвідки повідомляли про симптоми, що відповідають "синдрому Гавани". Але одного тесту недостатньо, щоб поставити чіткий діагноз.

Березнева доповідь від Національної академії наук виявила, що "спрямована пульсуюча радіочастотна енергія" була найбільш імовірною причиною дивного набору симптомів - так званої мікрохвильової енергії.

"У нас немає вагомих версій - тільки непрямі докази", - додав чиновник.

У службовій записці Агентства національної безпеки, оприлюдненої в 2014 році, повідомлялося, що ще в 2012 році агентство мало розвіддані, що вказують на можливе існування "потужної мікрохвильової системної зброї ..., що може призводити в тому числі, до пошкодження нервової системи".

Настільки ж неясно, хто міг стояти за цими інцидентами, якщо вони дійсно є нападами. За словами офіційних осіб, деякі свідчення вказують на Росію як на ймовірну винуватицю, але вони в значній мірі непрямі: Росія - одна з небагатьох країн, які присвятили дослідження і розробки того, що, на думку деяких експертів, могло бути тією зброєю, яка могла викликати симптоми, відповідні "синдрому Гавани".

Деякі офіційні особи, які відстежують синдром Гавани, припускають, що, якщо іноземний противник використовує будь-яку зброю спрямованої енергії, намір може полягати не в тому, щоб турбувати або калічити персонал США, а скоріше в зборі інформації з їх мобільних телефонів.

"Я не знаю, наткнулися вони на механізм збору, який дозволяє використовувати його в якості системи зброї, або вони просто намагаються зібрати (дані з мобільних телефонів), та це (викликає) несприятливі побічні ефекти", - сказав один з чиновників.

Конгрес також висловив стурбованість тим, що уряду не вдалося в достатній мірі скоординувати зусилля декількох агентств, включаючи Пентагон, розвідувальне співтовариство і Державний департамент, для вирішення цієї проблеми.

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