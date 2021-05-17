В США назвали причину загадочного "синдрома Гаваны" у чиновников

Детали

Многочисленные источники сообщают, что в ноябре 2020 года эти эпизоды коснулись двух должностных лиц Совета национальной безопасности: один на следующий день после президентских выборов, а другой — несколько недель спустя. Неизвестные симптомы, которые поразили более 100 американских дипломатов, шпионов и войск по всему земному шару известны как “синдром Гаваны”.

В разведывательном сообществе до сих пор нет уверенности в том, что именно вызывает этот странный набор симптомов нервной системы, и можно ли их окончательно назвать “атаками”. Даже технология, которая может вызвать такой противоречивый набор симптомов, является предметом споров.

Первый инцидент, о котором сообщает CNN, произошел после выборов 2020 года, когда чиновник СНБ пытался пройти сквозь неукомплектованные ворота у эллипса, по словам источника, непосредственно осведомленного об инциденте. У этого человека после встречи появились лишь легкие симптомы, включая головную боль и бессонницу, которые прошли через неделю.

Второй чиновник, о чьем случае ранее не сообщалось, случился несколько недель спустя у входа на территорию Белого дома, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом. Источники сообщили, что у второго чиновника были более серьезные симптомы и он был настолько болен, что немедленно обратился за медицинской помощью.

Двойные инциденты в центре Вашингтона, рядом с предыдущим подозреваемым случаем в северной Вирджинии в 2019 году, вызвали опасения по поводу того, что волна эпизодов, впервые замечены только среди американцев за рубежом, теперь все чаще происходит на территории США — и, возможно, даже в президента США.

Контекст

Вот уже пять лет исследователи из всех сил пытаются объяснить странные события, о которых сообщают американские дипломаты и другие государственные служащие на Кубе, в России, Китае и других странах, — эпизоды, которые в некоторых случаях приводили к хроническим головным болям и травм головного мозга. Жертвы сообщали о внезапном головокружение, головной боли и давлении в голове, что иногда сопровождается “пронзительным направленным звуком”. Некоторые сообщили, что смогли избежать симптомов, просто перейдя в другую комнату.

Согласно недавнему заявлению руководителей сенатского комитета по разведке, количество подозреваемых случаев заболевания во всем мире растет. По данным New York Times, за последние пять лет во всем мире было зарегистрировано более 130 случаев заболевания, по крайней мере, один эпизод произошел за рубежом за последние две недели.

“Аномальные” нарушения здоровья

Под давлением законодателей и пострадавших администрация Байдена резко активизировала свои усилия по “выявлению причин этих инцидентов, установления их авторства, усиление сбора средств и предотвращения” того, что разведывательное сообщество теперь называет “аномальными инцидентами со здоровьем”, — заявил представитель.

Жертвы страдают множеством различных симптомов как вначале, так и с течением времени, и ученые, инженеры и медицинские эксперты разделились во мнениях, можно ли связать все расследованые случаи с одной причиной.

Правительство успешно идентифицировало и провело анализ крови, который может указывать на некоторые маркеры. Этот тест был одним из диагностических инструментов, используемых в недавних случаях, когда офицеры разведки сообщали о симптомах, соответствующим “синдрому Гаваны”. Но одного теста недостаточно, чтобы поставить точный диагноз.

Мартовский доклад от Национальной академии наук обнаружил, что “направленая пульсирующая радиочастотная энергия” была наиболее вероятной причиной странного набора симптомов — так называемой микроволновой энергии.

“У нас нет веских версий — только косвенные доказательства”, — добавил чиновник.

В служебной записке Агентства национальной безопасности, обнародованной в 2014 году, сообщалось, что еще в 2012 году агентство имело разведданные, указывающие на возможное существование “мощной микроволновой системы оружия..., что может приводить в том числе, к повреждениям нервной системы”.

Столь же неясно, кто мог стоять за этими инцидентами, если они действительно были атаками. По словам официальных лиц, некоторые свидетельства указывают на Россию как на вероятную виновницу, но они в значительной степени косвенные Россия — одна из немногих стран, которые посвятили исследованиям и разработкам того, что, по мнению некоторых экспертов, могло быть тем оружием, которое могло вызвать симптомы, соответствующие “синдрому Гаваны”.

Некоторые официальные лица, отслеживающие синдром Гаваны, предполагают, что, если иностранный противник использует любое оружие направленной энергии, намерение может заключаться не в том, чтобы беспокоить или калечить персонал США, а скорее в сборе информации с их мобильных телефонов.

“Я не знаю, наткнулись они на механизм сбора, который позволяет использовать его в качестве системы оружия, или они просто пытаются собрать (данные с мобильных телефонов), и это (вызывает) неблагоприятные побочные эффекты”, — сказал один из чиновников.

Конгресс также выразил обеспокоенность тем, что правительству не удалось в достаточной мере скоординировать усилия нескольких агентств, включая Пентагон, разведывательное сообщество и Государственный департамент, для решения этой проблемы.