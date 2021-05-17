В США назвали причину загадочного "синдрома Гаваны" у чиновников

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31302 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66853 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114485 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108162 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61795 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72083 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186364 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150401 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158260 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138574 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17959 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11550 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15851 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14553 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12982 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114485 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108162 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86497 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98697 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128683 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4998 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10450 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13010 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15880 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17987 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В США назвали причину загадочного "синдрома Гаваны" у чиновников

Киев • УНН

 • 20843 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств в последние годы, являются направленные радиосигналы. Следователи полиции все еще пытаются определить, кто или что стоит за этими странными инцидентами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В США назвали причину загадочного "синдрома Гаваны" у чиновников

Детали

Многочисленные источники сообщают, что в ноябре 2020 года эти эпизоды коснулись двух должностных лиц Совета национальной безопасности: один на следующий день после президентских выборов, а другой — несколько недель спустя. Неизвестные симптомы, которые поразили более 100 американских дипломатов, шпионов и войск по всему земному шару известны как “синдром Гаваны”.

В разведывательном сообществе до сих пор нет уверенности в том, что именно вызывает этот странный набор симптомов нервной системы, и можно ли их окончательно назвать “атаками”. Даже технология, которая может вызвать такой противоречивый набор симптомов, является предметом споров.

Первый инцидент, о котором сообщает CNN, произошел после выборов 2020 года, когда чиновник СНБ пытался пройти сквозь неукомплектованные ворота у эллипса, по словам источника, непосредственно осведомленного об инциденте. У этого человека после встречи появились лишь легкие симптомы, включая головную боль и бессонницу, которые прошли через неделю.

Второй чиновник, о чьем случае ранее не сообщалось, случился несколько недель спустя у входа на территорию Белого дома, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом. Источники сообщили, что у второго чиновника были более серьезные симптомы и он был настолько болен, что немедленно обратился за медицинской помощью.

Двойные инциденты в центре Вашингтона, рядом с предыдущим подозреваемым случаем в северной Вирджинии в 2019 году, вызвали опасения по поводу того, что волна эпизодов, впервые замечены только среди американцев за рубежом, теперь все чаще происходит на территории США — и, возможно, даже в президента США.

Контекст

Вот уже пять лет исследователи из всех сил пытаются объяснить странные события, о которых сообщают американские дипломаты и другие государственные служащие на Кубе, в России, Китае и других странах, — эпизоды, которые в некоторых случаях приводили к хроническим головным болям и травм головного мозга. Жертвы сообщали о внезапном головокружение, головной боли и давлении в голове, что иногда сопровождается “пронзительным направленным звуком”. Некоторые сообщили, что смогли избежать симптомов, просто перейдя в другую комнату.

Согласно недавнему заявлению руководителей сенатского комитета по разведке, количество подозреваемых случаев заболевания во всем мире растет. По данным New York Times, за последние пять лет во всем мире было зарегистрировано более 130 случаев заболевания, по крайней мере, один эпизод произошел за рубежом за последние две недели.

“Аномальные” нарушения здоровья

Под давлением законодателей и пострадавших администрация Байдена резко активизировала свои усилия по “выявлению причин этих инцидентов, установления их авторства, усиление сбора средств и предотвращения” того, что разведывательное сообщество теперь называет “аномальными инцидентами со здоровьем”, — заявил представитель.

Жертвы страдают множеством различных симптомов как вначале, так и с течением времени, и ученые, инженеры и медицинские эксперты разделились во мнениях, можно ли связать все расследованые случаи с одной причиной.

Правительство успешно идентифицировало и провело анализ крови, который может указывать на некоторые маркеры. Этот тест был одним из диагностических инструментов, используемых в недавних случаях, когда офицеры разведки сообщали о симптомах, соответствующим “синдрому Гаваны”. Но одного теста недостаточно, чтобы поставить точный диагноз.

Мартовский доклад от Национальной академии наук обнаружил, что “направленая пульсирующая радиочастотная энергия” была наиболее вероятной причиной странного набора симптомов — так называемой микроволновой энергии.

“У нас нет веских версий — только косвенные доказательства”, — добавил чиновник.

В служебной записке Агентства национальной безопасности, обнародованной в 2014 году, сообщалось, что еще в 2012 году агентство имело разведданные, указывающие на возможное существование “мощной микроволновой системы оружия..., что может приводить в том числе, к повреждениям нервной системы”.

Столь же неясно, кто мог стоять за этими инцидентами, если они действительно были атаками. По словам официальных лиц, некоторые свидетельства указывают на Россию как на вероятную виновницу, но они в значительной степени косвенные Россия — одна из немногих стран, которые посвятили исследованиям и разработкам того, что, по мнению некоторых экспертов, могло быть тем оружием, которое могло вызвать симптомы, соответствующие “синдрому Гаваны”.

Некоторые официальные лица, отслеживающие синдром Гаваны, предполагают, что, если иностранный противник использует любое оружие направленной энергии, намерение может заключаться не в том, чтобы беспокоить или калечить персонал США, а скорее в сборе информации с их мобильных телефонов.

“Я не знаю, наткнулись они на механизм сбора, который позволяет использовать его в качестве системы оружия, или они просто пытаются собрать (данные с мобильных телефонов), и это (вызывает) неблагоприятные побочные эффекты”, — сказал один из чиновников.

Конгресс также выразил обеспокоенность тем, что правительству не удалось в достаточной мере скоординировать усилия нескольких агентств, включая Пентагон, разведывательное сообщество и Государственный департамент, для решения этой проблемы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66