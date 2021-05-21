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У США на Трампа подали в суд за те, що він називав коронавірус "китайським"

Київ • УНН

 • 15531 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Громадська організація, що займається захистом прав американців китайського походження, подала в суд на колишнього президента США Дональда Трампа через те, що той називав коронавірус нового типу "китайським вірусом". Про це повідомив у четвер портал TMZ, передає УНН.

У США на Трампа подали в суд за те, що він називав коронавірус "китайським"

Що відомо

У розпорядження журналістів порталу потрапила позовна скарга від особи Коаліції за громадянські права американців китайського походження (CACRC, Chinese American Civil Rights Coalition). Позивачі звинувачують Трампа в наклепі і нанесенні моральної шкоди, наполягаючи на тому, що 45-го президента США необхідно притягнути до відповідальності за те, що той неодноразово називав коронавірус “китайським вірусом”, “уханським вірусом” і іншими словосполученнями, в яких наголошував на країні, де вперше був виявлений ​​спалах інфекції.

Деталі

На думку сторони звинувачення, упереджений підхід Трампа сприяв зростанню насильства по відношенню до вихідців з азіатських країн в США. Позивачі мають намір через суд домогтися того, щоб Трамп виплатив 1 долар компенсації кожному вихідцю з країн Азії або з тихоокеанських островів, що живе на території США — в цілому, за даними порталу, близько 22,9 млн доларів.

Нагадаємо

45-й президент США раніше неодноразово висловлював думку, що коронавірус нового типу, спалах та поширення якого сталось в кінці 2019 року в Центральному Китаї і поширилось по всьому світу, варто називати “китайським вірусом”. У свою чергу МЗС КНР регулярно засуджувало будь-які спроби пов’язати назву інфекції з Китаєм.

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