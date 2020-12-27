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Трамп заявив, що карантин у США небезпечніший за COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що обмежувальні заходи по боротьбі з коронавірусною інфекцією завдають суспільству більший збиток, ніж сам COVID-19. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Трамп заявив, що карантин у США небезпечніший за COVID-19

“Карантин в штатах, керованих демократами, повністю руйнує життя багатьох людей. Це набагато гірше, ніж збиток, викликаний самим китайським вірусом (так Трамп називає коронавірус. — ред.)”, — сказав він.

За словами Трампа, незважаючи на карантинні заходи, в Каліфорнії число хворих COVID-19 продовжує зростати, в той час як у Флориді та інших штатах влада справляється з вірусом, хоча не оголошувала локдаун.

Трамп неодноразово висловлювався про необхідність зняття обмежень по всім Сполученим Штатам. Президент заявляв, що впоратися з поширенням вірусу можна і без введення жорсткого локдауна. У той час як обмеження можуть завдати величезної шкоди економіці США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден закликав Трампа підписати пакет допомоги в умовах коронакризи

У США рівень поширення коронаіврусной інфекції є найвищим у світі. За даними американського Університету Джона Хопкінса, за час пандемії в країні коронавірусом заразилися майже 19 млн. людей. З них понад 331 тис. пацієнтів померли.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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