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Трамп заявил, что карантин в США опаснее, чем COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией наносят обществу больший ущерб, чем сам COVID-19. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Трамп заявил, что карантин в США опаснее, чем COVID-19

“Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом (так Трамп называет коронавирус. — ред.)”, — сказал он.

По словам Трампа, несмотря на карантинные мероприятия, в Калифорнии число больных COVID-19 продолжает расти, в то время как во Флориде и других штатах власть справляется с вирусом, хотя и не объявляли локдаун.

Трамп неоднократно высказывался о необходимости снятия ограничений по всем Соединенным Штатам. Президент заявлял, что справиться с распространением вируса можно и без введения жесткого локдауна. В то время как ограничения могут нанести огромный вред экономике США.

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В США уровень распространения коронаиврусной инфекции является самым высоким в мире. По данным американского Университета Джона Хопкинса, за время пандемии в стране коронавируса заразились почти 19 млн. человек. Из них более 331 тыс. пациентов умерли.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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