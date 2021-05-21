В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус "китайским"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Общественная организация, занимающаяся защитой прав американцев китайского происхождения, подала в суд на бывшего президента США Дональда Трампа за того, что тот называл коронавирус нового типа "китайским вирусом". Об этом сообщил в четверг портал TMZ, передает УНН.
Что известно
В распоряжение журналистов портала попала исковая жалоба от лица Коалиции за гражданские права американцев китайского происхождения (CACRC, Chinese American Civil Rights Coalition). Истцы обвиняют Трампа в клевете и нанесении морального вреда, настаивая на том, что 45-го президента США необходимо привлечь к ответственности за то, что тот неоднократно называл коронавирус “китайским вирусом”, “Уханьским вирусом” и другими словосочетаниями, в которых отмечал страну, где впервые был обнаружен вспышка инфекции.
Детали
По мнению стороны обвинения, предвзятый подход Трампа способствовал росту насилия по отношению к выходцам из азиатских стран в США. Истцы намерены через суд добиться того, чтобы Трамп выплатил 1 доллар компенсации каждому выходцу из стран Азии или с тихоокеанских островов, живущим на территории США — в целом, по данным портала, около 22,9 млн долларов.
Напомним
45-й президент США ранее неоднократно высказывал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка и распространение которого произошло в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилось по всему миру, стоит называть “китайским вирусом”. В свою очередь МИД КНР регулярно осуждало любые попытки связать название инфекции с Китаем.