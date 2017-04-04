У США кінотеатри покажуть фільм "1984" на знак протесту проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Майже 200 кінотеатрів на території США у вівторок покажуть фільм, знятий за книгою британського письменника Джорджа Оруелла “1984” в знак протесту проти політики президента країни Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на NBC News.
Повідомляється, що акція пройде в 185 містах США, а також в Канаді, Англії, Швеції, Нідерландах та Хорватії. За даними телеканалу, організатори запланували акцію на 4 квітня, так в цей день починаються події в книзі Оруелла.
Нагадаємо, що роман “1984” був виданий в 1949 році і є одним з найвідоміших творів в жанрі антиутопії.