В США кинотеатры покажут фильм "1984" в знак протеста против Д.Трампа

Сообщается, что акция пройдет в 185 городах США, а также в Канаде, Англии, Швеции, Нидерландах и Хорватии. По данным телеканала, организаторы запланировали акцию на 4 апреля, так в этот день начинаются события в книге Оруэлла.

Напомним, что роман “1984” был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии.