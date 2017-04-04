В США кинотеатры покажут фильм "1984" в знак протеста против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Почти 200 кинотеатров на территории США во вторник покажут фильм, снятый по книге британского писателя Джорджа Оруэлла “1984” в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Сообщается, что акция пройдет в 185 городах США, а также в Канаде, Англии, Швеции, Нидерландах и Хорватии. По данным телеканала, организаторы запланировали акцию на 4 апреля, так в этот день начинаются события в книге Оруэлла.
Напомним, что роман “1984” был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии.