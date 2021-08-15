У США 5-річний хлопчик застрелив 3-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За словами чиновників, 5-річний хлопчик застрелив 3-річну дівчинку у будинку в місті Бена, штат Міннесота. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
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Її везли до лікарні члени сім'ї, її перехопила швидка допомога, дитину намагалися врятувати. У лікарні дівчину констатували померлою.
Розслідування триває. Відносини між хлопчиком і дівчинкою не ясні. Також невідомо, як дитина заволоділа вогнепальною зброєю.
Незрозуміло, чи будуть порушені кримінальні звинувачення у смертельному інциденті.
Нагадаємо
Джейк Девісон, розстріляв п’ятьох людей, в тому числі молоду дівчину, в Плімуті (Велика Британія), всього за шість хвилин.