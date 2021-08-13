Стрілянина у Британії: вбивці знадобилося 6 хвилин, щоб розстріляти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поліція повідомила, що Джейк Девісон, розстріляв п’ятьох людей, в тому числі молоду дівчину, в Плімуті (Велика Британія), всього за шість хвилин. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
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Вбивця застрелив двох жінок, двох чоловіків і трирічну дівчинку в районі Кейхем в четвер увечері.
Поліція заявила, що цей інцидент, наймасовіший розстріл у Великій Британії з 2010 року, не пов’язаний з тероризмом.
Девісон вбив жінку, яка, на думку поліції, була відома вбивці, з точки зору сімейних відносин. Потім він вийшов на вулицю, де “відразу ж застрелив молоду дівчину. Він також застрелив родича цієї дівчини чоловічої статі”. Згодом вбивця підстрелив ще одного чоловіка і жінку, які залишаються в лікарні з травмами, “безпечними для життя”.
Потім він пішов у парк, “де він відразу ж застрелив чоловіка, який помер на місці події”, незабаром підстрелив жінку, яка пізніше померла у лікарні.
Очевидці розповіли, що тоді Девісон направив пістолет на себе і застрелився.
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