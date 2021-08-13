Щонайменше шестеро людей загинули в результаті стрілянини у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули в результаті інциденту зі стріляниною в місті Плімут, що у Великій Британії. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в п'ятницю поліцією, передає УНН.
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За його даними, жертвами інциденту стали один співробітник правоохоронних органів, дві жінки і двоє чоловіків загинули на місці події, а ще один потерпілий помер в лікарні.
Крім того, поліція підкреслює, що інцидент не пов’язаний з тероризмом. Місце події оточене, дорожня мережа в районі буде закрита протягом ночі.
Як повідомили в правоохоронних органах, ведеться розслідування події. Поліція продовжує шукати очевидців, зняли інцидент на мобільний телефон, щоб запобігти поширенню відео в соцмережах.
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В результаті стрілянини в столичному ресторані травмовано двоє осіб.