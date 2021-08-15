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В США 5-летний мальчик застрелил 3-летнюю девочку

В США 5-летний мальчик застрелил 3-летнюю девочку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. По словам чиновников, 5-летний мальчик застрелил 3-летнюю девочку в доме в городе Бена, штат Миннесота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Ее везли в больницу члены семьи, ее перехватила скорая помощь, ребенка пытались спасти. В больнице девушку констатировали умершим.

Расследование продолжается. Отношения между мальчиком и девочкой не ясны. Также неизвестно, как ребенок завладела огнестрельным оружием.

Непонятно, будут возбуждены уголовные обвинения в смертельном инциденте.

Напомним

Джейк Дэвисон, расстрелял пять человек, в том числе молодую девушку, в Плимуте (Великобритания), всего за шесть минут.

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