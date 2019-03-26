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У справі про розкрадання зерна “Червоний землероб” почали оголошувати обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали оголошувати обвинувальний акт у справі про розкрадання зерна ДП “Червоний землероб” НААН України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.

У справі про розкрадання зерна “Червоний землероб” почали оголошувати обвинувальний акт

“У Кіровоградському районному суді Кіровоградської області 25 березня 2019 року за участі прокурорів САП відбулось чергове судове засідання у кримінальному провадженні стосовно 6 осіб, обвинувачених у заволодінні врожаєм зернових культур вартістю приблизно 50 млн гривень Дослідного господарства державного підприємства „Червоний землероб“, що підпорядковане Національній академії аграрних наук України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, на засіданні прокурорами було оголошено 34 аркуші обвинувального акту.

Наступне судове засідання призначено на 14:00 год. 16 квітня 2019 року. Планується продовження оголошення обвинувального акту.

Як повідомляв УНН, у Солом’янському районному суді міста Києва прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголошують обвинувальний акт у справі за фактом розкрадання 14 млн грн бюджетних коштів під час поставки двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройних сил України.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду кримінальне провадження щодо 5 осіб, які підозрюються у розкраданні зернових держпідприємства “Червоний землероб” на суму близько 50 млн грн.

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