У суді продовжують розгляд справи щодо розтрати 14 млн грн Львівського бронетанкового заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Солом’янському районному суді міста Києва прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголошують обвинувальний акт у справі за фактом розкрадання 14 млн грн бюджетних коштів під час поставки двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройниї сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
“У Солом’янському районному суді міста Києва продовжується розгляд кримінального провадження про обвинувачення п’ятьох осіб, а саме директора ДП "Львівський бронетанковий завод", його заступника, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил, керівника одного з відділів цього управління та засновника ТОВ «Булет Лайн», в розтраті бюджетних коштів під час поставки ДП "Львівський бронетанковий завод" двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України, що заподіяло збитків на суму понад 14 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.
Зважаючи на відведений для засідання час, прокурорами САП оголошено 17 аркушів обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Наступне судове засідання призначено на 27 травня 2019 року.
Як повідомляв УНН, суд залишив під вартою директора Львівського бронетанкового заводу.
Нагадаємо, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали посадовців ЗСУ та директора Львівського бронетанкового заводу. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.