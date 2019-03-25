В суде продолжают рассмотрение дела о растрате 14 млн грн Львовского бронетанкового завода

"В Соломенском районном суде города Киева продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению пятерых человек, а именно директора ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителя, начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, руководителя одного из отделов этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн", в растрате бюджетных средств при поставке ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники Центральном бронетанковом управлению Вооруженных Сил Украины, причинившее ущерб на сумму более 14 млн гривен", - говорится в сообщении.

Несмотря на отведенное для заседания время, прокурорами САП объявлено 17 листов обвинительного акта в указанном уголовном производстве.

Следующее судебное заседание назначено на 27 мая 2019 года.

Как сообщал УНН, суд оставил под стражей директора Львовского бронетанкового завода.

Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода. Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.