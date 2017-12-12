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Справу за розкрадання зерна "Червоний землероб" передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду кримінальне провадження щодо 5 осіб, які підозрюються у розкраданні зернових держпідприємства “Червоний землероб” на суму близько 50 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків ДП „Червоний землероб“ у розмірі близько 50 млн грн, завершено. 11 грудня 2017 року обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, причетних до вчинення злочину, складений детективами НАБУ, САП скерувало до суду”, — йдеться у повідомленні.

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Як з’ясувало слідство, директор ДП “Червоний землероб” у змові з керівниками двох приватних компаній організували злочинну схему, через яку державне підприємство впродовж липня-листопада 2015 року втратило зерна на суму понад 23 млн грн. За задумом зловмисників, збіжжя, що належало ДП, передали на відповідальне зберігання одній приватній компанії. Інша приватна фірма, в свою чергу, мала його продати під виглядом зерна власного виробництва й у такий спосіб легалізувати майно, одержане злочинним шляхом. Що й було зроблено.

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Згодом, за даними слідства, за схожою схемою впродовж листопада-грудня 2015 року зловмисники незаконно заволоділи зерном ДП ще на суму понад 25 млн грн. Тоді до реалізації корупційної схеми залучили ще й заступника директора держпідприємства та фізичну особу-підприємця.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у квітні 2016 року.

11 жовтня підозрюваним та їхнім захисникам було відкрито доступ до матеріалів провадження.

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З метою відшкодування завданих державі збитків прокурорами САП спільно з детективами НАБУ вжито заходів щодо арешту майна та врожаю підприємств, через які реалізовувалося викрадене зерно.

Крім того, слідство переконане, що викриті епізоди з незаконного заволодіння зерна ДП “Червоний землероб” були не єдиними, тому досудове розслідування за іншими фактами розкрадання майна ДП “Червоний землероб” триває.

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