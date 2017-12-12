Справу за розкрадання зерна "Червоний землероб" передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду кримінальне провадження щодо 5 осіб, які підозрюються у розкраданні зернових держпідприємства “Червоний землероб” на суму близько 50 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
“Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків ДП „Червоний землероб“ у розмірі близько 50 млн грн, завершено. 11 грудня 2017 року обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, причетних до вчинення злочину, складений детективами НАБУ, САП скерувало до суду”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці на Одещині викрили схему розкрадання природного газу
Як з’ясувало слідство, директор ДП “Червоний землероб” у змові з керівниками двох приватних компаній організували злочинну схему, через яку державне підприємство впродовж липня-листопада 2015 року втратило зерна на суму понад 23 млн грн. За задумом зловмисників, збіжжя, що належало ДП, передали на відповідальне зберігання одній приватній компанії. Інша приватна фірма, в свою чергу, мала його продати під виглядом зерна власного виробництва й у такий спосіб легалізувати майно, одержане злочинним шляхом. Що й було зроблено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підозрюваному у несплаті податків бізнесмену визначили заставу в 75 млн грн
Згодом, за даними слідства, за схожою схемою впродовж листопада-грудня 2015 року зловмисники незаконно заволоділи зерном ДП ще на суму понад 25 млн грн. Тоді до реалізації корупційної схеми залучили ще й заступника директора держпідприємства та фізичну особу-підприємця.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у квітні 2016 року.
11 жовтня підозрюваним та їхнім захисникам було відкрито доступ до матеріалів провадження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підприємці на Одещині через експортні махінації вивели з України понад 10 млн грн
З метою відшкодування завданих державі збитків прокурорами САП спільно з детективами НАБУ вжито заходів щодо арешту майна та врожаю підприємств, через які реалізовувалося викрадене зерно.
Крім того, слідство переконане, що викриті епізоди з незаконного заволодіння зерна ДП “Червоний землероб” були не єдиними, тому досудове розслідування за іншими фактами розкрадання майна ДП “Червоний землероб” триває.