Дело о хищение зерна "Красный земледелец" передали в суд

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 26175 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 12244 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101877 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103776 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118835 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103879 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106228 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112833 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117271 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123089 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 52019 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 37581 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

01:49 • 29745 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 34632 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 85997 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 6845 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 26354 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 104366 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 118857 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 124356 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 80318 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 104531 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 106128 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 112041 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 199551 просмотра
Актуальное
Дело о хищение зерна "Красный земледелец" передали в суд

Дело о хищение зерна "Красный земледелец" передали в суд

Киев  •  УНН

 • 10996 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по 5 человек, которые подозреваются в хищении зерновых госпредприятия "Красный земледелец" на сумму около 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ГП "Красный земледелец" в размере около 50 млн грн, завершено. 11 декабря 2017 обвинительный акт в отношении пяти лиц, причастных к совершению преступления, составленный детективами НАБУ, САП направило в суд", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители Одесской области разоблачили схему хищения природного газа

Как выяснило следствие, директор ГП "Красный земледелец" в сговоре с руководителями двух частных компаний организовали преступную схему, по которой государственное предприятие на протяжении июля-ноября 2015 утратило зерна на сумму более 23 млн грн. По замыслу злоумышленников, зерна, принадлежавшего ГП, передали на ответственное хранение одной частной компании. Другая частная фирма, в свою очередь, должна его продать под видом зерна собственного производства и таким образом легализовать имущество, полученное преступным путем. Что и было сделано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемому в неуплате налогов бизнесмену определили залог в 75 млн грн

Впоследствии, по данным следствия, по похожей схеме на протяжении ноября-декабря 2015 злоумышленники незаконно завладели зерном ГП еще на сумму более 25 млн грн. Тогда к реализации коррупционной схемы привлекли еще и заместителя директора госпредприятия и физическое лицо-предпринимателя.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2016 года.

11 октября подозреваемым и их защитникам был открыт доступ к материалам производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприниматели Одесской области через экспортные махинации вывели из Украины более 10 млн грн

С целью возмещения нанесенных государству убытков прокурорами САП совместно с детективами НАБУ приняты меры по аресту имущества и урожая предприятий, через которые реализовывалось похищенное зерно.

Кроме того, следствие убеждено, что уличенные эпизоды из незаконного завладения зерна ГП "Красный земледелец" были не единственными, поэтому досудебное расследование по другим фактам хищения имущества ГП "Красный земледелец" продолжается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы