Дело о хищение зерна "Красный земледелец" передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по 5 человек, которые подозреваются в хищении зерновых госпредприятия "Красный земледелец" на сумму около 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
"Досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ГП "Красный земледелец" в размере около 50 млн грн, завершено. 11 декабря 2017 обвинительный акт в отношении пяти лиц, причастных к совершению преступления, составленный детективами НАБУ, САП направило в суд", - говорится в сообщении.
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Как выяснило следствие, директор ГП "Красный земледелец" в сговоре с руководителями двух частных компаний организовали преступную схему, по которой государственное предприятие на протяжении июля-ноября 2015 утратило зерна на сумму более 23 млн грн. По замыслу злоумышленников, зерна, принадлежавшего ГП, передали на ответственное хранение одной частной компании. Другая частная фирма, в свою очередь, должна его продать под видом зерна собственного производства и таким образом легализовать имущество, полученное преступным путем. Что и было сделано.
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Впоследствии, по данным следствия, по похожей схеме на протяжении ноября-декабря 2015 злоумышленники незаконно завладели зерном ГП еще на сумму более 25 млн грн. Тогда к реализации коррупционной схемы привлекли еще и заместителя директора госпредприятия и физическое лицо-предпринимателя.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2016 года.
11 октября подозреваемым и их защитникам был открыт доступ к материалам производства.
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С целью возмещения нанесенных государству убытков прокурорами САП совместно с детективами НАБУ приняты меры по аресту имущества и урожая предприятий, через которые реализовывалось похищенное зерно.
Кроме того, следствие убеждено, что уличенные эпизоды из незаконного завладения зерна ГП "Красный земледелец" были не единственными, поэтому досудебное расследование по другим фактам хищения имущества ГП "Красный земледелец" продолжается.