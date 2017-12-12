Дело о хищение зерна "Красный земледелец" передали в суд

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по 5 человек, которые подозреваются в хищении зерновых госпредприятия "Красный земледелец" на сумму около 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.