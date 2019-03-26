По делу о хищении зерна "Красный земледелец" начали объявлять обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали объявлять обвинительный акт по делу о хищении зерна ГП "Красный земледелец" НААН Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В Кировоградском районном суде Кировоградской области 25 марта 2019 года при участии прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении урожаем зерновых культур стоимостью примерно 50 млн гривен исследовательского хозяйства государственного предприятия "Красный земледелец", что подчинено Национальной академии аграрных наук Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, на заседании прокурорами было объявлено 34 листа обвинительного акта.
Следующее судебное заседание назначено на 14:00 ч. 16 апреля 2019 года. Планируется продолжение оглашения обвинительного акта.
Как сообщал УНН, в Соломенском районном суде города Киева прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявляют обвинительный акт по делу по факту хищения 14 млн грн бюджетных средств при поставке двигателей для бронетехники Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по 5 человек, которые подозреваются в хищении зерновых госпредприятия "Красный земледелец" на сумму около 50 млн грн.