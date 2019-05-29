У справі ПриватБанку провели експертизу заяви Смолія

"Судовий експерт дійшов висновку, що під час виступу Яків Смолій проінформував присутніх про діяльність та досягнення ПриватБанку та про ймовірні фінансові ризики як для вкладників банку, так і стабільності усієї банківської системи у разі набрання рішенням Окружного адміністративного суду Києва законної сили. Також Голова Національного банку повідомив про наміри Правління НБУ вчинити певні дії юридичного характеру (звернутись до Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя та подати апеляційну скаргу) з метою перегляду зазначеного рішення суду та унеможливлення вилучення ПриватБанку з державної власності", - сказано у експертиці.



Крім того, судовий експерт зазначив, що у ході виступу Смолій не здійснював висловлювань у формі закликів щодо невиконання рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня, яким націоналізація "ПриватБанку" визнана незаконною.



Як повідомляв УНН, ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва.



Нагадаємо, раніше НБУ оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку .