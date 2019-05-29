В деле ПриватБанка провели экспертизу заявления Смолия

"Судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Яков Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижения ПриватБанка и о возможных финансовых рисков как для вкладчиков банка, так и стабильности всей банковской системы в случае вступления решения Окружного административного суда Киева законной силы. Также Председатель Национального банка сообщил о намерениях Правления НБУ совершить определенные действия юридического характера (обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу) с целью просмотра указанного решения суда и предотвращения изъятия ПриватБанка из государственной собственности", - говорится в експертици.



Кроме того, судебный эксперт отметил, что в ходе выступления Смелый не совершал высказываний в форме призывов о невыполнении решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля, которым национализация "ПриватБанка" признана незаконной.



Как сообщал УНН, ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева.



Напомним, ранее НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.