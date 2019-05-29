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В деле ПриватБанка провели экспертизу заявления Смолия

В деле ПриватБанка провели экспертизу заявления Смолия

Киев  •  УНН

 • 14239 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Глава НБУ Яков Смолий не совершал влияние на судей во время выступления на заседании СНБО 18 апреля после решения Окружного административного суда города Киева по делу ПриватБанка. Об этом свидетельствуют результаты семантико-текстуальной экспертизы выступления, проведенной "Украинским центром судебных экспертиз", сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Яков Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижения ПриватБанка и о возможных финансовых рисков как для вкладчиков банка, так и стабильности всей банковской системы в случае вступления решения Окружного административного суда Киева законной силы. Также Председатель Национального банка сообщил о намерениях Правления НБУ совершить определенные действия юридического характера (обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу) с целью просмотра указанного решения суда и предотвращения изъятия ПриватБанка из государственной собственности", - говорится в експертици.

Кроме того, судебный эксперт отметил, что в ходе выступления Смелый не совершал высказываний в форме призывов о невыполнении решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля, которым национализация "ПриватБанка" признана незаконной.

Как сообщал УНН, ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева.

Напомним, ранее НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.

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