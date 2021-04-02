У списку кандидатів на суддю ЄСПЛ від України є нардеп від "Слуги народу", ексомбудсмен та правозахисники

Деталі

Так, для участі у конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України подали документи 17 претендентів.

Серед претендентів на посаду народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко. Він є головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та є віцепрезидентом ПАРЄ від України.

На посаду також претендує колишня уповноважена ВРУ з прав людини, ексурядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.

Окрім того, у списку є й відомі правозахисники: Микола Гнатовський, який з 2015 по 2021 очолював Комітет Ради Європи із запобігання тортурам та юрист Сергій Заєць.

Зазначається, що список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у термін для подання документів, визначений конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу.

Доповнення

В лютому цього року конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.



Додамо

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста). Кандидат також повинен мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років. Необхідно ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику Європейського суду з прав людини, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка на момент подання документів для участі в конкурсі досягла 65 років; визнана судом недієздатною; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді; має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Конкурс передбачатиме тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

За результатами співбесіди та з урахуванням результатів тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу визначає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України та подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи. МЗС має внести до Ради Європи список кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перезапускає конкурс з обрання судді у ЄСПЛ.

19 лютого Глава держави підписав Указ № 63/2021 “Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.