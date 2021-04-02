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В списке кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины есть нардеп от "Слуги народа", экс-омбудсмен и правозащитники

Киев  •  УНН

 • 16085 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Более 15 человек подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Среди претендентов на должность народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Детали

Так, для участия в конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины подали документы 17 претендентов.

Среди претендентов на должность народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко. Он является председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и является вице-президентом ПАСЕ от Украины.

На должность также претендует бывшая уполномоченная ВРУ по правам человека, экс-правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Кроме того, в списке есть и известные правозащитники: Николай Гнатовский, который с 2015 по 2021 возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и юрист Сергей Заяц.

Отмечается, что список может быть обновлен в случае поступления документов, представленных по почте в срок для представления документов, определенный конкурсной комиссией в объявлении о проведении конкурса.

Дополнение

В феврале этого года конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины огласила о начале приема документов для участия в конкурсе.

Добавим

Кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигла 65 лет; признана судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует Президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел Украины для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс по выбору судьи в ЕСПЧ.

19 февраля Глава государства подписал Указ № 63/2021 “О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.

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