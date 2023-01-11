У Соледарі тривають важкі бої, ворог кинув більше "вагнерівців" - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Соледарі на Донеччині тривають важкі бої, ворог намагається прорвати оборону і повністю захопити місто, але не має успіху. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
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"У Соледарі тривають важкі бої. Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - зазначила Маляр.
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У Східному угрупуванні військ пояснили важливість міста Соледар.