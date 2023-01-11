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У Східному угрупуванні військ пояснили важливість міста Соледар

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону пояснив, у чому важливість міста Соледар Донецької області для української та російської сторони. Він зазначив, що військові ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону, а серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції, передає УНН.

У Східному угрупуванні військ пояснили важливість міста Соледар

Деталі

За словами речника, наразі місто не під контролем російської федерації, там йдуть важкі бої. Відтак ворог розробив інформаційну операцію, що Соледар начебто вже захоплений, оскільки військово-політичному керівництву рф треба показати перевагу на полі бою. Він додав, що місто "абсолютно не має стратегічної цілі".

Череватий зауважив, що наразі ситуація у Соледарі перебуває під контролем ЗСУ, Головнокомандувача та Східного угруповання військ. На сьогодні українські захисники там масово знищують ворога, виводять з ладу техніку та деморалізують війська окупантів, оскільки навіть "найдосвідченіші" "вагнерівці" не здатні показати хоч якісь подвиги.

Цитата

"Серйозність амбіцій сторін покажуть наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші військовослужбовці не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - повідомив він.

Нагадаємо

Помічник голови Держприкордонслужби України повідомив, що російські окупанти сконцентрували великі сили на Соледарі. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яке стратегічне значення для росіян має Соледар і в чому складність його оборони - розповів військовий експерт

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