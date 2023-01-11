У Східному угрупуванні військ пояснили важливість міста Соледар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону пояснив, у чому важливість міста Соледар Донецької області для української та російської сторони. Він зазначив, що військові ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону, а серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції, передає УНН.
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За словами речника, наразі місто не під контролем російської федерації, там йдуть важкі бої. Відтак ворог розробив інформаційну операцію, що Соледар начебто вже захоплений, оскільки військово-політичному керівництву рф треба показати перевагу на полі бою. Він додав, що місто "абсолютно не має стратегічної цілі".
Череватий зауважив, що наразі ситуація у Соледарі перебуває під контролем ЗСУ, Головнокомандувача та Східного угруповання військ. На сьогодні українські захисники там масово знищують ворога, виводять з ладу техніку та деморалізують війська окупантів, оскільки навіть "найдосвідченіші" "вагнерівці" не здатні показати хоч якісь подвиги.
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"Серйозність амбіцій сторін покажуть наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші військовослужбовці не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - повідомив він.
Нагадаємо
Помічник голови Держприкордонслужби України повідомив, що російські окупанти сконцентрували великі сили на Соледарі. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога.
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