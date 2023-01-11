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В Восточной группировке войск объяснили важность города Соледар

Киев • УНН

 • 782765 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона объяснил, в чем важность города Соледар Донецкой области для украинской и российской стороны. Он отметил, что военные ВСУ не дают врагу прорвать оборону, а серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции, передает УНН.

В Восточной группировке войск объяснили важность города Соледар

Детали

По словам спикера, сейчас город не под контролем российской федерации, там идут тяжелые бои. Поэтому враг разработал информационную операцию, что Соледар якобы уже захвачен, поскольку военно-политическому руководству рф надо показать преимущество на поле боя. Он добавил, что город "абсолютно не имеет стратегической цели".

Череватый отметил, что сейчас ситуация в Соледаре находится под контролем ВСУ, Главнокомандующего и Восточной группировки войск. На сегодня украинские защитники там массово уничтожают врага, выводят из строя технику и деморализуют войска оккупантов, поскольку даже самые "опытные" "вагнеровцы" не способны показать хоть какие-то подвиги.

Цитата

"Серьезность амбиций сторон покажут следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши военнослужащие не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и потом на оперативное пространство, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - сообщил он.

Напомним

Помощник главы Госпогранслужбы Украины сообщил, что российские оккупанты сконцентрировали большие силы на Соледаре. Атаки не прекращаются даже несмотря на значительные потери врага.

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