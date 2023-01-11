В Восточной группировке войск объяснили важность города Соледар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона объяснил, в чем важность города Соледар Донецкой области для украинской и российской стороны. Он отметил, что военные ВСУ не дают врагу прорвать оборону, а серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции, передает УНН.
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По словам спикера, сейчас город не под контролем российской федерации, там идут тяжелые бои. Поэтому враг разработал информационную операцию, что Соледар якобы уже захвачен, поскольку военно-политическому руководству рф надо показать преимущество на поле боя. Он добавил, что город "абсолютно не имеет стратегической цели".
Череватый отметил, что сейчас ситуация в Соледаре находится под контролем ВСУ, Главнокомандующего и Восточной группировки войск. На сегодня украинские защитники там массово уничтожают врага, выводят из строя технику и деморализуют войска оккупантов, поскольку даже самые "опытные" "вагнеровцы" не способны показать хоть какие-то подвиги.
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"Серьезность амбиций сторон покажут следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши военнослужащие не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и потом на оперативное пространство, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - сообщил он.
Напомним
Помощник главы Госпогранслужбы Украины сообщил, что российские оккупанты сконцентрировали большие силы на Соледаре. Атаки не прекращаются даже несмотря на значительные потери врага.
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