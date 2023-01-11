В Соледаре продолжаются тяжелые бои, враг бросил больше "вагнеровцев" - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорвать оборону и полностью захватить город, но не имеет успеха. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
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"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - отметила Маляр.
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В Восточной группировке войск объяснили важность города Соледар.