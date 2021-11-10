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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Софії Київській археологи знайшли унікальний хрест ХІІІ століття

Київ • УНН

 • 32706 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На території заповідника "Софія Київська" археологи знайшли енколпіон (хрест-релікварій), якому приблизно 800 років. Про це у Facebook повідомив археолог Тимур Бобровський, інформує УНН.

У Софії Київській археологи знайшли унікальний хрест ХІІІ століття

Деталі

"Сьогодні свою особливу відзнаку "отримав" В'ячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), ледь не перший цілий із території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень", — ідеться у повідомленні.

За словами археолога, ця знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття. Тобто артефакту приблизно 800 років.

Нагадаємо

Під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі, розташованій у Полтавській області, археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски.

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