У Софії Київській археологи знайшли унікальний хрест ХІІІ століття
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На території заповідника "Софія Київська" археологи знайшли енколпіон (хрест-релікварій), якому приблизно 800 років. Про це у Facebook повідомив археолог Тимур Бобровський, інформує УНН.
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"Сьогодні свою особливу відзнаку "отримав" В'ячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), ледь не перший цілий із території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень", — ідеться у повідомленні.
За словами археолога, ця знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття. Тобто артефакту приблизно 800 років.
Нагадаємо
Під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі, розташованій у Полтавській області, археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски.