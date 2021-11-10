У Софії Київській археологи знайшли унікальний хрест ХІІІ століття

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"Сьогодні свою особливу відзнаку "отримав" В'ячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), ледь не перший цілий із території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень", — ідеться у повідомленні.

За словами археолога, ця знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття. Тобто артефакту приблизно 800 років.

Нагадаємо

Під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі, розташованій у Полтавській області, археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски.