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В Софии Киевской археологи нашли уникальный крест XIII века

Киев • УНН

 • 32706 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На территории заповедника "София Киевская" археологи нашли энколпион (крест-реликварий), которому около 800 лет. Об этом в Facebook сообщил археолог Тимур Бобровский, информирует УНН.

В Софии Киевской археологи нашли уникальный крест XIII века

Детали

"Сегодня свою особую награду "получил" Вячеслав Гайдук, найдя бронзовый энколпион (крест-реликварий), едва ли не первый целый с территории Софии Киевской за все десятилетия ее исследований", — говорится в сообщении.

По словам археолога, эта находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века. То есть артефакту примерно 800 лет.

Напомним

Во время исследований грунтового могильника на Барвинковой горе, расположенной в Полтавской области, археологи нашли уникальные амфороподобные стеклянные подвески.

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