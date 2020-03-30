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У "Слузі народу" анонсували ще одне засідання ВР: очікується розгляд питань ринку землі і банків

У "Слузі народу" анонсували ще одне засідання ВР: очікується розгляд питань ринку землі і банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питанння про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"О 16:30 позачергове засідання ВР #3. Швидше за все, будемо голосувати відкриття ринку землі + банки", - повідомив нардеп.

Додамо, раніше 30 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що у Верховній Раді очікують звернення Президента Зеленського щодо проведення третьої позачергової сесії ВРУ, на якій планують розглянути законопроект №3260 щодо удосконалення банківської діяльності. 

Раніше сьогодні нардеп Єгор Чернєв у Facebook заявляв про розгляд закону про банки у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. "Засідання комітету відбулось. Кворум був. Рішення про направлення законопроєкту у сесійну залу прийнято. Дякую всім", - писав він.

Також нагадаємо, раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.

Додамо, також раніше сьогодні йшлося про те, що ще одне засідання ВР має бути о 16 годині.

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