У "Слузі народу" анонсували ще одне засідання ВР: очікується розгляд питань ринку землі і банків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питанння про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"О 16:30 позачергове засідання ВР #3. Швидше за все, будемо голосувати відкриття ринку землі + банки", - повідомив нардеп.
Додамо, раніше 30 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що у Верховній Раді очікують звернення Президента Зеленського щодо проведення третьої позачергової сесії ВРУ, на якій планують розглянути законопроект №3260 щодо удосконалення банківської діяльності.
Раніше сьогодні нардеп Єгор Чернєв у Facebook заявляв про розгляд закону про банки у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. "Засідання комітету відбулось. Кворум був. Рішення про направлення законопроєкту у сесійну залу прийнято. Дякую всім", - писав він.
Також нагадаємо, раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.
Додамо, також раніше сьогодні йшлося про те, що ще одне засідання ВР має бути о 16 годині.