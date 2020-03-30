У "Слузі народу" анонсували ще одне засідання ВР: очікується розгляд питань ринку землі і банків

КИЇВ. 30 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питанння про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.