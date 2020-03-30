В "Слуге народа" анонсировали еще одно заседание ВР: ожидается рассмотрение вопросов рынка земли и банков

КИЕВ. 30 марта. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.