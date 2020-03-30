У Раді сьогодні очікують на звернення Зеленського щодо проведення третьої позачергової сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Верховній Раді України очікують звернення Президента Зеленського щодо проведення сьогодні третьої позачергової сесії ВРУ, на якій планують розглянути законопроект №3260 щодо удосконалення банківської діяльності. Про це заявив на брифінгу голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Зараз комітет розглядає законопроект №3260. Ми очікуємо сьогодні звернення від Президента щодо третьої позачергової сесії на сьогоднішній день. Будемо дивитися, як будуть події розгортатися. Нам би хотілося сьогодні проголосувати цей закон. Хотілося б в цілому, але хоча б перше читання. Ну і закон про обіг сільськогосподарських земель, він може вноситися на позачергову сесію без ніяких застережень", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, парламентарі сьогодні на другому позачерговому засіданні розглянуть проект закону №3254 щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.