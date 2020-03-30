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У Раді сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання: що розглядатимуть

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Парламентарі сьогодні на другому позачерговому засіданні розглянуть проект закону №3254 щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Є пропозиція, якщо буде 100% підтримка всіх фракцій, через рішення погоджувальної ради провести ще одне позачергове засідання, яке відбудеться одразу після першого позачергового засідання. Воно буде складатися лише з одного питання – законопроект №3254", - сказав Разумков.

Відтак, планують розглянути проект закону №3254 про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

"100% підтримки позачергового засідання о 14:30, або може раніше, як ми закінчимо попереднє позачергове засідання. Прошу Апарат підготувати відповідне доручення голови", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

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